Classifica Moto2 Mondiale 2021: Remy Gardner sempre in testa, quarto Marco Bezzecchi a -13 (Di domenica 2 maggio 2021) Il MotoMondiale 2021 ha appena visto andare in scena la gara della Moto2 del GP di Spagna: si è corso a Jerez de la Frontera dove, da pochi minuti si è conclusa la quarta prova della stagione, che ha sorriso a Fabio Di Giannantonio, primo davanti a Marco Bezzecchi, secondo, e Sam Lowes, terzo. In Classifica Remy Gardner resta in testa con 69 punti, davanti a Sam Lowes, secondo con 66, e Raul Fernandez, terzo a quota 63. Il primo degli italiani è Marco Bezzecchi, quarto a quota 56, davanti a Fabio Di Giannantonio, quinto con 52 punti.

