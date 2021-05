Calcio | Serie A | Udinese-Juventus 1-2**

(Di domenica 2 maggio 2021) Udine, 2 mag. - (Adnkronos) - Labatte 2-1 l'in un match valido per la 34/a giornata diA disputato alla Dacia Arena della città friulana. Al vantaggio dei padroni di casa con Molina al 10' del primo tempo replica Ronaldo con una doppietta nella ripresa: al 38' su rigore e al 44' con un colpo di testa. In classifica i bianconeri agganciano Atalanta e Milan al secondo posto con 69 punti, mentre l'resta fermo a quota 39 in undicesima posizione insieme al Bologna.

sportmediaset : Bufera sugli arbitri: 'Giudizi truccati per arrivare in Serie A'. #SportMediaset - Gazzetta_it : #Donnarumma agli ultrà: “Voglio restare”. I tifosi: “Potresti essere il Totti del #Milan” - RaiNews : Calcio, serie A: l'Inter campione d'Italia - RepFcInter : Scudetto all'Inter, Conte: 'Ho vinto la mia sfida, la svolta con l'uscita dalla Champions' - En1gm4_ : RT @CorSport: #Juve, proteste contro l'arbitro #Chiffi: Paratici è una furia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie

Nel mondo delesistono pochissime persone gentili come lui . Provate a fare una gita ad ... è De Vrij il difensore più gentile dellaA che porta calma e serenità a tutto l'ambiente. E se l'...19.56A: Udinese - Juventus 1 - 2 LaJuve coglie una vittoria in rimonta a Udine e resta in corsa Champions. Juve troppo svagata nelle fasi iniziali e al 10' De Paul su punizione serve Molina ...Da segnalare che la 34a giornata della Serie A 2020/2021s’era aperta con Verona-Spezia 1-1. Di seguito tutti i risultati della 34a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni ...L’Inter vince il suo 19esimo scudetto ed è festa in piazza Duomo a Milano. Tifosi assembrati nonostante le restrizioni anti Covid ...