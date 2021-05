Cagliari | Cragno |  «Napoli? Non c’è tempo per festeggiare»

(Di domenica 2 maggio 2021) Le parole del portiere delAlessiodopo il pareggio ottenuto contro ilal “Diego Maradona” Alessio, portiere del, ha commentato il pareggio ottenuto contro il. Le sue dichiarazioni. SPERANZA – «Ci abbiamo sempre creduto, fino alla fine abbiamo voluto questo punto, in campo c’era sempre la percezione di potercela fare e alla fine siamo stati premiati. Siamo dentro un bel ciclo, quattro risultati utili fondamentali che ci hanno dato una bella spinta verso la salvezza. Non possiamo rilassarci, domenica si va a Benevento per un altro scontro, non c’èpero pensare che sia fatta. Sarà una gara fondamentale e dovremo farci trovare pronti». PRESTAZIONE – «Penso che la squadra abbia fatto ...

A fine primo tempo un'altra bella occasione (doppia) per il, con Meret sugli scudi: il ... Al 6 gli azzurri sono andati vicini al raddoppio per due volte: primaha chiuso bene su tiro ...A fine primo tempo un'altra bella occasione (doppia) per il, con Meret sugli scudi: il ... Al 6′ gli azzurri sono andati vicini al raddoppio per due volte: primaha chiuso bene su ...Un punto pesantissimo per il Cagliari in trasferta nella 34esima giornata di Serie A. La sfida contro il Napoli allo stadio Maradona finisce 1-1, con i partenopei che vanno in vantaggio nel primo temp ...Il portiere del Cagliari, Alessandro Cragno, ha parlato ai microfoni della società sarda dopo il punto conquistato dai rossoblù al Maradona. Ecco quanto ...