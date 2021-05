Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 3 al 7 maggio 2021: Alberto è in crisi (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle puntate dal 3 al 7 maggio 2021 della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Alberto in crisi a causa della grave situazione in cui versano i Cantieri. Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 3 al 5 maggio 2021: Alberto è in crisi Alberto realizza che la situazione ai Cantieri è peggiore di quanto possa sembrare. Nella paura di dichiarare bancarotta l’uomo escogita una soluzione per venirne a capo, per poi scoprire che oramai ha le mani legate. Egli sa perfettamente a chi giova questa situazione, ma per il momento non può fare niente per evitarlo. Oramai Alberto si trova in un vicolo ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 2 maggio 2021) Nelledal 3 al 7della soap opera napoletana Unalvedremoina causa della grave situazione in cui versano i Cantieri.Unaldal 3 al 5è inrealizza che la situazione ai Cantieri è peggiore di quanto possa sembrare. Nella paura di dichiarare bancarotta l’uomo escogita una soluzione per venirne a capo, per poi scoprire che oramai ha le mani legate. Egli sa perfettamente a chi giova questa situazione, ma per il momento non può fare niente per evitarlo. Oramaisi trova in un vicolo ...

