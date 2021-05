Anche il Milan si congratula con l’Inter: il messaggio dei rossoneri (Di domenica 2 maggio 2021) Per l’Inter, dopo la vittoria dello Scudetto, sono arrivati Anche i complimenti dei cugini del Milan. I rossoneri, attraverso il proprio profilo Twitter, hanno scritto un breve messaggio nei confronti dei neroazzurri. “Complimenti all’Inter per la vittoria dello Scudetto”. FOTO: Logo Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Per, dopo la vittoria dello Scudetto, sono arrivatii complimenti dei cugini del. I, attraverso il proprio profilo Twitter, hanno scritto un brevenei confronti dei neroazzurri. “Complimenti alper la vittoria dello Scudetto”. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

