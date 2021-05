Zona gialla: a Napoli file ai ristoranti e folla a passeggio, ma niente caos (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – folla in strada, file ai ristoranti ma al momento nessuna criticità a Napoli. Complice anche il maltempo e qualche ora di pioggia, almeno nella prima parte della giornata, secondo quanto conferma anche la Polizia municipale, non sembrano essersi registrate molte violazioni alle disposizioni anti Covid. Pieni i ristoranti sul Lungomare e molti i controlli, all’ora di pranzo sembra sia stato scongiurato il rischio caos. Nel primo pomeriggio un corteo ha attraversato il centro della città ma anche in questo caso, oltre ad un rallentamento del traffico, non sono state registrate tensioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin strada,aima al momento nessuna criticità a. Complice anche il maltempo e qualche ora di pioggia, almeno nella prima parte della giornata, secondo quanto conferma anche la Polizia municipale, non sembrano essersi registrate molte violazioni alle disposizioni anti Covid. Pieni isul Lungomare e molti i controlli, all’ora di pranzo sembra sia stato scongiurato il rischio. Nel primo pomeriggio un corteo ha attraversato il centro della città ma anche in questo caso, oltre ad un rallentamento del traffico, non sono state registrate tensioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

borghi_claudio : Già che a #piazzapulita si parla di Sardegna ricordiamo che non è un esempio di come la zona bianca faccia danno ma… - Corriere : Mostre e musei riaperti in zona gialla: novità, regole, eventi - MediasetTgcom24 : Milano, primo venerdì sera in zona gialla: zone movida piene #covid - Bennacchiana : Il mare d'inverno, in zona gialla e in equilibrio. E ti guardo mentre guardi. #bonuacchiù #maurtai - ChiliPeppa4 : Bugo guarda che in zona gialla i Barbieri son aperti ?? #concertone -