Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 17:30 (Di sabato 1 maggio 2021) Viabilità DEL 1 MAGGIO 2021 ORE 17:20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, ALTRO INCIDENTE INVECE SULLA NOMENTANA: CODE DUNQUE ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLA METRO B SULL’INTERA TRATTA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER CONSENTIRE INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE A CURA DI ANAS, FINO AL 7 MAGGIO PREVISTA LA CHIUSURA ALTERNATE DI CORSIE, RAMPE E SVINCOLI TRA I KM 56+000 E 60+000 CIRCA IN TRATTI SALTUARI (TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E COLOMBO). DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO CON I PROSSIMI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 maggio 2021)DEL 1 MAGGIOORE 17:20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, ALTRO INCIDENTE INVECE SULLA NOMENTANA: CODE DUNQUE ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLA METRO B SULL’INTERA TRATTA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER CONSENTIRE INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE A CURA DI ANAS, FINO AL 7 MAGGIO PREVISTA LA CHIUSURA ALTERNATE DI CORSIE, RAMPE E SVINCOLI TRA I KM 56+000 E 60+000 CIRCA IN TRATTI SALTUARI (TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E COLOMBO). DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO CON I PROSSIMI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - davidearato : #5Tinforma domani chiusura in via Roma. Info traffico ed eventi su - 5Tlive : #5Tinforma domani chiusura in via Roma. Info traffico ed eventi su - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 05 - 2021 ore 16:30 VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2021 ORE 16:20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 05 - 2021 ore 15:30 VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2021 ORE 15:20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 1 MAGGIO 2021 ORE 16:20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ...DEL 1 MAGGIO 2021 ORE 15:20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE ...