Traffico Roma del 01-05-2021 ore 18 | 30

(Di sabato 1 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele Guerrini nella zona di Sant’Alessandro Ci sono rallentamenti per un incidente sulla Nomentana tra via di San Alessandro e la via Palombarese In entrambe le direzioni di marcia chiusa al transito Piazza Vidoni Per lo svolgimento di una manifestazione davanti alla Ministero della funzione pubblica possibili disagi per ildi zona fino alle 20 circa altra manifestazione in pieno svolgimento Per la ricorrenza della festa dei lavoratori in Piazza di Porta San Giovanni possibili disagi Anche in questa occasione l’aria circostante per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della C della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...