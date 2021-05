Terremoto in Giappone, magnitudo 6.8. Epicentro uguale al disastro di Fukushima ma nessuna allerta tsunami (Di sabato 1 maggio 2021) Un Terremoto di magnitudo 6.8 si è originato in Giappone, davanti alla costa orientale, nello stesso punto che causò il disastro di Fukushima. TOKYO – Erano le 10.27 locali (le 3.27 in Italia, ndr) quando in Giappone si è registrato un Terremoto di forte intensità. I sismografi hanno rilevato una magnitudo di 6.8. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. Il sima è stato chiaramente avvertito dalla popolazione ma non è stata diramata alcuna allerta tsunami. Giappone, la terra trema ancora Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il Terremoto ha avuto ipocentro ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) Undi6.8 si è originato in, davanti alla costa orientale, nello stesso punto che causò ildi. TOKYO – Erano le 10.27 locali (le 3.27 in Italia, ndr) quando insi è registrato undi forte intensità. I sismografi hanno rilevato unadi 6.8. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. Il sima è stato chiaramente avvertito dalla popolazione ma non è stata diramata alcuna, la terra trema ancora Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, ilha avuto ipocentro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 6.8 davanti alla costa est del #Giappone. Epicentro nella stessa zona del sisma-tsunami che… - SkyTG24 : Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.8 nel nord-est - GiampaoloScopa : Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.8 sulla costa: è la stessa zona del disastro nucleare di Fukushima - news_mondo_h24 : Terremoto in Giappone, magnitudo 6.8. Epicentro uguale al disastro di Fukushima ma nessuna allerta tsunami - paolettami : RT @SkyTG24: Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.8 nel nord-est -