Stefania Orlando non ci sta | lo sfogo e l’appello sui social

Advertising

webmodanettv : RT @LaPresse_news: Stefania Orlando, regina del web al ritmo di Babilonia - Fanciulla3 : @Angy92966493 @ilenia71148501 @ElisaZeroUno Ma se ho visto un sacco di insulti ed ho scoperto anche perché per una… - stefy__tommy : RT @LaPresse_news: Stefania Orlando, regina del web al ritmo di Babilonia - zazoomblog : Stefania Orlando lancia un appello: “Basta cattiveria” - #Stefania #Orlando #lancia #appello: - ohangiedon : RT @juary_saints: Ascolto la musica di @stefyorlando ormai da anni. Ho adorato brani come 'A Troia' e '#Omologazione' e ora finalmente con… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Già, perché? Noi non lo sappiamo, ma intanto prima, poi anche Aurora Ramazzotti si sono schierate a favore dei poveri e maltrattati paparazzi. Dopo i panda, forse, e sottolineiamo ..., ad esempio, ha spezzato la sua lancia a favore dei paparazzi e della loro attività. Com'era quel detto? Bene o male, purché se ne parli. Adesso, sempre a sostegno dei fotografi ...Non si arresta la popolarità di Stefania Orlando. Dopo il successo al Grande Fratello Vip 5, grazie anche alla complicità con Tommaso Zorzi, la presentatrice ...Pensi sia facile disegnare come un bambino? Con semplicità e in modo divertente, gli album degli Artonauti educano gli occhi e il cuore dei più piccoli alla bellezza: ...