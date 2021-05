Sampdoria-Roma, si riempie l’infermeria giallorossa: tanti assenti per Fonseca (Di sabato 1 maggio 2021) Situazione complicata in casa Roma, con il tecnico Paulo Fonseca costretto a fare i conti con tanti infortuni alla vigilia del match in casa della Sampdoria. La sfida di Manchester ha lasciato scorie importanti, con Veretout e Spinazzola che hanno riportato rispettivamente una lesione al flessore destro e una al sinistro. Il rischio è che entrambi possano aver finito la stagione, considerando che si tratta di due ricadute. Per Pau Lopez invece si sta valutando addirittura l’intervento chirurgico, data la lussazione della spalla sinistra. Alla lista degli indisponibili si aggiungono anche Carles Perez (risentimento flessore destro) e Diawara (sovraccarico pubico). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Situazione complicata in casa, con il tecnico Paulocostretto a fare i conti coninfortuni alla vigilia del match in casa della. La sfida di Manchester ha lasciato scorie impor, con Veretout e Spinazzola che hanno riportato rispettivamente una lesione al flessore destro e una al sinistro. Il rischio è che entrambi possano aver finito la stagione, considerando che si tratta di due ricadute. Per Pau Lopez invece si sta valutando addirittura l’intervento chirurgico, data la lussazione della spalla sinistra. Alla lista degli indisponibili si aggiungono anche Carles Perez (risentimento flessore destro) e Diawara (sovraccarico pubico). SportFace.

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - sportface2016 : #SampdoriaRoma Tanti indisponibili per #Fonseca, ecco la situazione in infermeria - muradasanna : @eddajesu Quindi in pratica domani ci guardiamo Sampdoria - Roma u23 - ecosdeportivos : RT @Datos_Champions: #SerieA???? // Jornada 34 ?? ?? 1/5 Hellas Verona vs Spezia Crotone vs Inter Milan vs Benevento ?? 2/5 Lazio vs Genoa Bol… - pacio1972 : #Sampdoria-#Roma, precedenti, probabili formazioni e dove vedere la partita #SampdoriaRoma #SerieA #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Roma Nella Samp verso il recupero Quagliarella e Candreva Buone notizie per Ranieri in vista della gara in programma domani sera al Ferraris quando la Sampdoria sfiderà la Roma. Tutti i calciatori hanno svolto la rifinitura, alla quale hanno assistito il presidente Ferrero e il ds Osti. Quagliarella, Candreva e Keita sembrano aver risolto i problemi ...

Atalanta, contro il Sassuolo torna il doppio tandem Commenta per primo In attesa di Sampdoria - Roma, domani alle 20.45, il Sassuolo di De Zerbi farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote all'Atalanta e strapparle i 3 punti che lo separano dai giallorossi sognando l'Europa. ...

Sampdoria-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal.com Rojadirecta Crotone Inter DIRETTA LIVE Streaming gratis tv: vedi il match Rojadirecta Crotone-Inter DIRETTA LIVE – Streaming gratis, segui la partita SERIE A: Tutta la 34/a giornata La Serie A, per questa 34/a giornata di ...

Rojadirecta Crotone-Inter DIRETTA LIVE – Streaming gratis, segui la partita Si gioca Crotone-Inter, gara valida per la 34/a giornata del campionato di Serie A, in programma l'1 maggio 2021 alle ore 18:00.

Buone notizie per Ranieri in vista della gara in programma domani sera al Ferraris quando lasfiderà la. Tutti i calciatori hanno svolto la rifinitura, alla quale hanno assistito il presidente Ferrero e il ds Osti. Quagliarella, Candreva e Keita sembrano aver risolto i problemi ...Commenta per primo In attesa di, domani alle 20.45, il Sassuolo di De Zerbi farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote all'Atalanta e strapparle i 3 punti che lo separano dai giallorossi sognando l'Europa. ...Rojadirecta Crotone-Inter DIRETTA LIVE – Streaming gratis, segui la partita SERIE A: Tutta la 34/a giornata La Serie A, per questa 34/a giornata di ...Si gioca Crotone-Inter, gara valida per la 34/a giornata del campionato di Serie A, in programma l'1 maggio 2021 alle ore 18:00.