Pio e Amedeo sotto attacco | interviene Alessia Marcuzzi | “Dove sta il problema?”

(Di sabato 1 maggio 2021) Non si placa la polemica attorno ad alcune affermazioni fatte da Pio eieri sera a Felicissima sera. Dopo gli attacchi, arriva la difesa diPio e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo - evelindns97 : RT @laAleCocci: Di cosa avete paura ? Perché leghisti avete già messo le mani avanti ? Ieri sera a Matteo Pio e Amedeo sono piaciuti tanto… - Mikepub1 : RT @matteosalvinimi: Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo https://… -

Il discorso disul politicamente corretto nel corso della puntata di ieri di Felicissima Sera ha acceso il dibattito sul web . Diversi volti noti hanno messo nel mirino il duo comico per aver sdoganato ...Ma chi sonoper stigmatizzare il politicamente corretto invitando tutti 'a rispondere con il sorriso' davanti ad offese quali 'n*gro' e 'fr*cio'? Non sono nessuno se non degli attori comici ai quali ...“Questa cosa che si continui imperterriti ad avere la presunzione di decidere cosa sia offensivo che una categoria di cui non si fa parte e e di cui non si conoscono le battaglie, il dolore, le paure, ...Non si placa la polemica attorno ad alcune affermazioni fatte da Pio e Amedeo ieri sera. Dopo gli attacchi, arriva la difesa di Alessia Marcuzzi ...