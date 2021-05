Pio e Amedeo regalano l’abbraccio più bello ai lavoratori dello spettacolo tra lacrime e commozione (Di sabato 1 maggio 2021) Che emozione con Pio e Amedeo nel gran finale di Felicissima sera, il loro abbraccio ai lavoratori dello spettacolo è l’abbraccio a tutto il settore. Spesso quando si pensa al mondo dello spettacolo non si riesce ad andare oltre al vip di turno, al grande artista, “quello con i soldi”. Ma si dimentica che dietro a un cantante, a un attore, c’è tutto un mondo che si muove e che lavora per la buona riuscita di un concerto, per la preparazione di un film o di una fiction. Per una serata di piano bar, per un’opera teatrale. Migliaia e migliaia di persone che guadagnano un decimo di quello che il Big a cui voi pensate, porta a casa. E non sempre, perchè ci sono gli attori dei piccoli teatri, ci sono i cantanti che lavorano in ambienti diversi, ci sono quelli che sognano con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 maggio 2021) Che emozione con Pio enel gran finale di Felicissima sera, il loro abbraccio aia tutto il settore. Spesso quando si pensa al mondonon si riesce ad andare oltre al vip di turno, al grande artista, “quello con i soldi”. Ma si dimentica che dietro a un cantante, a un attore, c’è tutto un mondo che si muove e che lavora per la buona riuscita di un concerto, per la preparazione di un film o di una fiction. Per una serata di piano bar, per un’opera teatrale. Migliaia e migliaia di persone che guadagnano un decimo di quello che il Big a cui voi pensate, porta a casa. E non sempre, perchè ci sono gli attori dei piccoli teatri, ci sono i cantanti che lavorano in ambienti diversi, ci sono quelli che sognano con ...

