Paolo Pluda e Nicola Zanardelli: i due no-vax arrestati per l'assalto al centro vaccini di via Morelli a Brescia con due molotov (Di sabato 1 maggio 2021) Due arresti per l'attacco del 3 aprile scorso contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia con due molotov. Paolo Pluda, del 1969, di Brescia, e Nicola Zanardelli, del 1970, di Monticelli Brusati (BS), sono gravemente indiziati dei delitti di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) e porto e detenzione di armi da guerra (art. 4 l. 895/67) commessi ai danni del centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Stamattina i carabinieri del Ros e del ...

