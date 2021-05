NOMINE RAI: PER LA PRIMA VOLTA DUE DONNE NELLE CARICHE PIÙ ALTE DELL’AZIENDA? (Di sabato 1 maggio 2021) Si avvicinano sempre di più le nuove NOMINE Rai e si prospetta una notizia storica, stando ad alcune indiscrezioni. Una donna come presidente e una donna come amministratore delegato: sarebbe un fatto epocale per la Rai, e non solo per la Rai. Uno dei nomi in campo è quello di Tinny Andreatta, una delle persone che meglio conosce la Tv di Stato, con una visione moderna, che guarda al mondo e al futuro, e al tempo stesso nel solco della tradizione, storia e valori della più grande azienda culturale del Paese. Chi conosce bene Eleonora Andreatta, riferisce Il Messaggero, assicura che in Rai tornerebbe di corsa. Ora è a Netflix ma potrà dire di no alla chiamata come numero uno della Rai? Anche a costo di guadagnare meno di quanto prende a Netflix. Nei palazzi della politica, tra Palazzo Chigi e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il suo nome, assicurano i bene ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 maggio 2021) Si avvicinano sempre di più le nuoveRai e si prospetta una notizia storica, stando ad alcune indiscrezioni. Una donna come presidente e una donna come amministratore delegato: sarebbe un fatto epocale per la Rai, e non solo per la Rai. Uno dei nomi in campo è quello di Tinny Andreatta, una delle persone che meglio conosce la Tv di Stato, con una visione moderna, che guarda al mondo e al futuro, e al tempo stesso nel solco della tradizione, storia e valori della più grande azienda culturale del Paese. Chi conosce bene Eleonora Andreatta, riferisce Il Messaggero, assicura che in Rai tornerebbe di corsa. Ora è a Netflix ma potrà dire di no alla chiamata come numero uno della Rai? Anche a costo di guadagnare meno di quanto prende a Netflix. Nei palazzi della politica, tra Palazzo Chigi e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il suo nome, assicurano i bene ...

fattoquotidiano : NOMINE RAI Le candidature della 'quota' parlamentare e la corsa per sostituire Foa e Salini - bubinoblog : NOMINE RAI: PER LA PRIMA VOLTA DUE DONNE NELLE CARICHE PIÙ ALTE DELL'AZIENDA? - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: NOMINE RAI Le candidature della 'quota' parlamentare e la corsa per sostituire Foa e Salini - MariaMusto19 : RT @fattoquotidiano: NOMINE RAI Le candidature della 'quota' parlamentare e la corsa per sostituire Foa e Salini - Pinucciosono : RT @fattoquotidiano: NOMINE RAI Le candidature della 'quota' parlamentare e la corsa per sostituire Foa e Salini -