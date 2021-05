Netflix: arriva la funzione shuffle (Di sabato 1 maggio 2021) Netflix. arriva la funzione “shuffle”, ossia riproduzione casuale dei contenuti, è ora disponibile per tutti. Negli ultimi mesi ha “fatto parlare” molto di sé, in particolare tra quegli utenti particolarmente indecisi. Stiamo parlando della funzione shuffle, che Netflix ha appena lanciato per tutti i suoi abbonati. La funzione shuffle non è altro che una riproduzione Leggi su 2anews (Di sabato 1 maggio 2021)la”, ossia riproduzione casuale dei contenuti, è ora disponibile per tutti. Negli ultimi mesi ha “fatto parlare” molto di sé, in particolare tra quegli utenti particolarmente indecisi. Stiamo parlando della, cheha appena lanciato per tutti i suoi abbonati. Lanon è altro che una riproduzione

Advertising

NetflixIT : Sì, sta per tornare MASTER OF NONE. La stagione 3 arriva su Netflix il 23 maggio. - raphael_v12 : RT @NetflixIT: Chi era DAVVERO Sara? La stagione 2 di Che fine ha fatto Sara? arriva il 19 maggio. - GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Gioiscano i fan di Lucifer, arriva la seconda parte della stagione 5... - vogue_italia : Gioiscano i fan di Lucifer, arriva la seconda parte della stagione 5... - LaDeny_ : RT @telesimo: Dio arriva sulla Terra nell'attesissimo trailer della seconda parte della quinta stagione di #Lucifer, composta da otto episo… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix arriva Lucifer 5: il trailer dei nuovi episodi in arrivo su Netflix La serie Lucifer ha come protagonista Tom Ellis nel ruolo del Signore degli Inferi che arriva sulla ... Netflix ha inoltre condiviso qualche foto inedita: La prima metà della quinta stagione di Lucifer ...

The Last Kingdom è stata cancellata alla quinta stagione, addio alla serie sui re sassoni di Netflix La notizia che The Last Kingdom è stata cancellata da Netflix arriva mentre la produzione dell'ultima stagione è in corso in Ungheria: l'attore Alexander Dreymon , che interpreta il guerriero sassone ...

Netflix, arriva una comodissima funzione: utenti estasiati Inews24 Netflix: arriva la funzione shuffle La funzione shuffle non è altro che una riproduzione casuale dei contenuti presenti nel vastissimo catalogo Netflix. Ovviamente non sarà una vera riproduzione casuale, ma sarà guidata dal solito algor ...

Castlevania season 4 trailer ufficiale Spunta sulla pagina youtube di Netflix il trailer per la quarta stagione di Castlevania. Importanti novità anche per la saga videoludica.

La serie Lucifer ha come protagonista Tom Ellis nel ruolo del Signore degli Inferi chesulla ...ha inoltre condiviso qualche foto inedita: La prima metà della quinta stagione di Lucifer ...La notizia che The Last Kingdom è stata cancellata damentre la produzione dell'ultima stagione è in corso in Ungheria: l'attore Alexander Dreymon , che interpreta il guerriero sassone ...La funzione shuffle non è altro che una riproduzione casuale dei contenuti presenti nel vastissimo catalogo Netflix. Ovviamente non sarà una vera riproduzione casuale, ma sarà guidata dal solito algor ...Spunta sulla pagina youtube di Netflix il trailer per la quarta stagione di Castlevania. Importanti novità anche per la saga videoludica.