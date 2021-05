LIVE Tuffi | Coppa del Mondo in DIRETTA | Larsen-Gugiu ultimi dopo tre rotazioni Bertocchi-Pellacani terze e qualificate ai Giochi!!!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42: Non perfetti i russi,. qualche spruzzo di troppo all’ingresso in acqua. 67.32 per un totale di 239.32 che significa primo posto 11.42: Qualche sbavatura per i malesi che si fermano a quota 62.80 e sono terzi con 213.90, non lontani dagli italiani 11.41: bene la Grecia che allunga sugli azzurri: 67.86 e secondo posto con 218.76 11.40: 67.50 il punteggio dei giapponesi che si portano in testa con 233.58 11.40: Ancora un errore perin ingresso in acqua. 60.39 e 210.39 il totale, difficile lasciare l’ultima piazza 11.39: Gbr, Usa, Germania, Messico, Russia, Ucrainatre, Italia ultima 11.38: Spettacolare il tuffo degli inglesi che piazzano un 85.74, sono primi con 188.64 11.37: Un errore grave per i canadesi. Arriva abbondante l’ingresso in ...