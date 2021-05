LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: Leclerc prova ad inserirsi in seconda fila, Verstappen favorito (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Williams con 5. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP del Portogallo anche Ferrari (3), McLaren (2) e Mercedes (1). 15.43 C’è anche una pole italiana nel Gran Premio del Portogallo. La ottenne Riccardo Patrese, su Williams-Renault, nel 1991. 15.41 Il solo pilota in attività a vantare una pole position è Lewis Hamilton, partito davanti a tutti nel 2020. 15.40 In precedenza, anche Stirling Moss era stato il più veloce di tutti in qualifica per due anni di fila, seppur su due piste diverse. 15.38 La graduatoria delle pole-position è comandata da Ayrton Senna, capace di ottenere 3 partenze davanti a tutti (1985, 1986, 1989). Il brasiliano è ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45 Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Williams con 5. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP delanche Ferrari (3), McLaren (2) e Mercedes (1). 15.43 C’è anche una pole italiana nel Gran Premio del. La ottenne Riccardo Patrese, su Williams-Renault, nel 1991. 15.41 Il solo pilota in attività a vantare una pole position è Lewis Hamilton, partito davanti a tutti nel 2020. 15.40 In precedenza, anche Stirling Moss era stato il più veloce di tutti in qualifica per due anni di, seppur su due piste diverse. 15.38 La graduatoria delle pole-position è comandata da Ayrton Senna, capace di ottenere 3 partenze davanti a tutti (1985, 1986, 1989). Il brasiliano è ...

