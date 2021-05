L'Inter stende il Crotone e si avvicina allo scudetto. Pari tra Verona e Spezia

_intermagazine : Campionato Primavera, l’Inter stende il Sassuolo: 3 a 2 il finale - zazoomblog : Campionato Primavera l’Inter stende il Sassuolo: 3 a 2 il finale - #Campionato #Primavera #l’Inter - essemg0819 : Zinho si rompe il crociato ogni 1 volta l'anno, Agoume non gioca allo Spezia e Dimarco è una merda che stende il ta… - Imeon_97 : RT @xGioFCIM: Loro lo stendevano alla Juve il 9 maggio hahahhahahah Il 26 Aprile la Lazio lo stende all’Inter !!!!!!!!! ?????????? - H0PESTR0M : RT @xGioFCIM: Loro lo stendevano alla Juve il 9 maggio hahahhahahah Il 26 Aprile la Lazio lo stende all’Inter !!!!!!!!! ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter stende

Tiscali.it

La squadra di Conte sale a quota 82 punti in classica, a + 14 sull'Atalanta che deve giocare domani in casa del Sassuolo: in caso di mancata vittoria della squadra di Gasperini l'vincerebbe il ...... Satriano è più scaltro e anticipa Manarelli che lo49 - E' partito bene il Sassuolo, ma l'si difende bene 48 - Tiro - cross di Manarelli, blocca Stankovic 46 - E' cominciata la ripresa! ...Nell’anticipo della 34ma giornata di Serie A, il Crotone perde in casa 0-2 contro l’Inter e retrocede matematicamente in B regalando agli uomini di Conte l’ennesima vittoria utile per conquistare lo ...Da più di un millennio l’essere umano si cosparge il corpo di prodotti animali per mascherare gli odori naturali. Vogliamo avere un odore complesso, in modo che i nostri simili siano attratti da noi.