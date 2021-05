In India code di ore per l’ossigeno, arrivano i primi aiuti Usa (Di sabato 1 maggio 2021) Il primo aereo di aiuti Usa è atterrato a Nuova Delhi. A bordo 1 milione di test rapidi, materiale medico e soprattutto 400 bombole di ossigeno, il bene più prezioso. In tutta l'India si rimane in coda ore e ore per procurarsene una o per ricaricarla. Queste immagini arrivano da Nuova Delhi e testimoniano la gravità della crisi sanitaria nel Paese dove è riesplosa la pandemia e si contano 385mila nuovi casi in 24 ore, 3.500 morti. Le persone passano la notte in fila pur di avere la possibilità di trovare dell'ossigeno da portare ai parenti malati di Covid a casa."Con grande difficoltà abbiamo trovato una bombola per mio padre. La usiamo con parsimonia, solo quando i livelli di ossigeno si abbassano. Se si alzano, spegniamo. Acquistarla è stato difficilissimo, ricaricarla ancora più problematico. Sono stato tutto il giorno in coda". ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 1 maggio 2021) Il primo aereo diUsa è atterrato a Nuova Delhi. A bordo 1 milione di test rapidi, materiale medico e soprattutto 400 bombole di ossigeno, il bene più prezioso. In tutta l'si rimane in coda ore e ore per procurarsene una o per ricaricarla. Queste immaginida Nuova Delhi e testimoniano la gravità della crisi sanitaria nel Paese dove è riesplosa la pandemia e si contano 385mila nuovi casi in 24 ore, 3.500 morti. Le persone passano la notte in fila pur di avere la possibilità di trovare dell'ossigeno da portare ai parenti malati di Covid a casa."Con grande difficoltà abbiamo trovato una bombola per mio padre. La usiamo con parsimonia, solo quando i livelli di ossigeno si abbassano. Se si alzano, spegniamo. Acquistarla è stato difficilissimo, ricaricarla ancora più problematico. Sono stato tutto il giorno in coda". ...

Caserta24ore : In India code interminabili di persone in agonia. - aadil_sisodiya : @MoHFW_INDIA 331024 pin code pr koi vaccine centre nhi show ho rha - infoitesteri : India travolta dal Covid, forni crematori allestiti a cielo aperto e lunghe code di ambulanze – Video - XaraTheGreatCat : @napthalene @EkamSachdeva_ Priminister of India Shri Narendra Modi Prime Minister Office, South Block, New Delhi, Pin Code – 110011 - ilfattovideo : India travolta dal Covid, forni crematori allestiti a cielo aperto e lunghe code di ambulanze – Video -

Ultime Notizie dalla rete : India code Migranti, Europa, Russia, le sterzate di Biden alla Casa Bianca ...viaggi non essenziali e una sentenza dell'era Biden ai sensi del titolo 42 dell'United States Code. ... Gli alleati dell'area Indo - Pacifica Giappone, India e Australia si sono ritrovati al summit Quad. ...

In India code di ore per l'ossigeno, arrivano i primi aiuti Usa Il primo aereo di aiuti Usa è atterrato a Nuova Delhi. A bordo 1 milione di test rapidi, materiale medico e soprattutto 400 bombole di ossigeno, il bene più prezioso. In tutta l'India si rimane in coda ore ed ore per procurarsene una o per ricaricarla. Queste immagini arrivano da Nuova Delhi e testimoniano la gravità della crisi sanitaria nel Paese dove è riesplosa la ...

In India code di ore per l'ossigeno, arrivano i primi aiuti Usa askanews Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo sono quasi 150 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3,1 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...

Losanna: Sommaruga si intrattiene con venditori La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha fatto tappa oggi sul finire della mattinata a Losanna. Alla vigilia del Primo maggio, la ministra socialista si è intrattenuta con i dipendenti di una li ...

...viaggi non essenziali e una sentenza dell'era Biden ai sensi del titolo 42 dell'United States. ... Gli alleati dell'area Indo - Pacifica Giappone,e Australia si sono ritrovati al summit Quad. ...Il primo aereo di aiuti Usa è atterrato a Nuova Delhi. A bordo 1 milione di test rapidi, materiale medico e soprattutto 400 bombole di ossigeno, il bene più prezioso. In tutta l'si rimane in coda ore ed ore per procurarsene una o per ricaricarla. Queste immagini arrivano da Nuova Delhi e testimoniano la gravità della crisi sanitaria nel Paese dove è riesplosa la ...I casi di Covid nel mondo sono quasi 150 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3,1 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha fatto tappa oggi sul finire della mattinata a Losanna. Alla vigilia del Primo maggio, la ministra socialista si è intrattenuta con i dipendenti di una li ...