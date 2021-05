Il Monza vince ma nulla cambia

(Di sabato 1 maggio 2021) di Fabio Setta Una sconfitta pesante, pesantissima ma che lascia invariate le possibilità della Salernitana di raggiungere il secondo posto che vale la Serie A. Grazie al Cittadella che ha espugnato Lecce, i granata restano a meno dai salentini anche se ilora è a meno due. A tre giornate dalla fine, è ancora tutto in gioco. Certo che ci vorrà una Salernitana diversa rispetto a quella vista in campo contro ilche, meritatamente, ha espugnato l’Arechi. Con le due squadre schierate a specchio, entrambe con il 3-5-2, nel primo tempo la partita è stata molto bloccata. Possesso palla al, Salernitana in ripartenza. Copione tattico chiaro sin dai primi minuti quando i brianzoli sono andati vicinissimi al gol del vantaggio con un tiro di Sampirisi al 12 su cui Belec è stato a dir poco prodigioso. L’unica vera emozione di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Monza vince

La sfida decisiva è in programma martedì 4 maggio a Milano: chiva alle Final Four di Colonia. Vertemati ha iniziato la sua carriera negli anni 2000 alla Forti e Liberi diin B2: qui ...a Ferrara, addirittura, contro la Spal che era passata a Lecce, sul campo della squadra più ... Ora ha battuto ile il Vicenza, vinto a Pescara e fermato il Venezia.Al Via del Mare i giallorossi gettano al vento l’occasione di fare uno scatto vincente verso la massima serie. Il Cittadella espugna ancora una volta l’impianto di casa e il Lecce si fa agganciare dal ...Il “Via del mare” è stregato e il Lecce non vince più. A ciò si aggiunga la bestia nera del Cittadella e i conti tornano. È un peccato anche perché non mancava il gioco e nemmeno le possibilità di vit ...