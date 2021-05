Il miracolo di San Gennaro non è avvenuto: il sangue non si è sciolto, delusione tra i fedeli (Di sabato 1 maggio 2021) Napoli ha atteso l’intera giornata, ma il miracolo non è avvenuto. San Gennaro non ha compiuto il prodigio della liquefazione del sangue. Si è atteso fino a fine giornata, ma il miracolo non è avvenuto. Neanche con le invocazioni del popolo, delle “parenti di San Gennaro” e di quelle dell’Arcivescovo Battaglia hanno potuto fra nulla. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 1 maggio 2021) Napoli ha atteso l’intera giornata, ma ilnon è. Sannon ha compiuto il prodigio della liquefazione del. Si è atteso fino a fine giornata, ma ilnon è. Neanche con le invocazioni del popolo, delle “parenti di San” e di quelle dell’Arcivescovo Battaglia hanno potuto fra nulla. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

