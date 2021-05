Il libro del mese di Aprile: “Quando tornerò” di Balzano (Di sabato 1 maggio 2021) Una nuova prova d’autore per Marco Balzano, anche se il titolo di questo libro si lega simbolicamente all’ultimo grande successo, “Resto qui”. D’altronde, l’attenzione alle tradizioni si coglie anche nei due bellissimi versi del sottotitolo: “Passa sotto la nostra casa, qualche volta / volgi un pensiero al tempo ch’eravamo ancora tutti” (cfr. Mario Luzi, Il duro filamento). Balzano inizia questa sua opera con lo spirito di un archivista: ha visitato in Romania comunità e istituti di orfani bianchi, quei figli non più tali, affidati ai nonni e spesso alla strada e alla solitudine dell’alcolismo. E dà forma allo svolgersi della storia. Daniela parte dalla Romania per Milano, lasciando soli il figlio Manuel, la sorella Angelica e il marito. A nessuno di loro dice nulla, di lei resta solo un biglietto lapidario: “Ho trovato lavoro in ... Leggi su formiche (Di sabato 1 maggio 2021) Una nuova prova d’autore per Marco, anche se il titolo di questosi lega simbolicamente all’ultimo grande successo, “Resto qui”. D’altronde, l’attenzione alle tradizioni si coglie anche nei due bellissimi versi del sottotitolo: “Passa sotto la nostra casa, qualche volta / volgi un pensiero al tempo ch’eravamo ancora tutti” (cfr. Mario Luzi, Il duro filamento).inizia questa sua opera con lo spirito di un archivista: ha visitato in Romania comunità e istituti di orfani bianchi, quei figli non più tali, affidati ai nonni e spesso alla strada e alla solitudine dell’alcolismo. E dà forma allo svolgersi della storia. Daniela parte dalla Romania per Milano, lasciando soli il figlio Manuel, la sorella Angelica e il marito. A nessuno di loro dice nulla, di lei resta solo un biglietto lapidario: “Ho trovato lavoro in ...

Einaudieditore : Oggi sembra il giorno opportuno per annunciare l’uscita del nuovo libro di Massimo Zamboni, La trionferà. ? In libr… - CarloCalenda : Nel #RecoveryPlan ovviamente non c'è traccia del libro dei sogni da 25 miliardi che la sindaca Raggi aveva chiesto… - AlbertoBagnai : Nonostante su questo grafico (qui: - NicholasD_Altea : La chiacchierata con @civati e @willie_peyote è stata molto divertente. Abbiamo davvero spaziato: dal politicamente… - ItalicaTestudo : RT @ilfoglio_it: In Africa c'è un genocidio di cristiani che l'occidente non vuole vedere - di @giuliomeotti -