I maggio solidale a Roma con la Comunità S.Egidio (Di sabato 1 maggio 2021) I poveri con la pandemia sono diventati più poveri e chi era sulla soglia della povertà ha avuto il colpo di grazia con le conseguenze del covid. Per fortuna c’è chi grazie alla solidarietà può ricevere un sostegno che seppur piccolo fa la differenza per chi è disagiato. La Comunità S Egidio è sempre in Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) I poveri con la pandemia sono diventati più poveri e chi era sulla soglia della povertà ha avuto il colpo di grazia con le conseguenze del covid. Per fortuna c’è chi grazie alla solidarietà può ricevere un sostegno che seppur piccolo fa la differenza per chi è disagiato. Laè sempre in

Ultime Notizie dalla rete : maggio solidale Verso la festa dei lavoratori, dalla Caritas storie di speranza Un altro primo maggio segnato dall'emergenza sanitaria e con l'incombere di una crisi economica, ... A venire in soccorso è stata la rete solidale della Borsa di Sant'Omobono che ha offerto alla ...

Solidarietà, tornano i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon ...le modalità di distribuzione o richiedere i Cuori di biscotto nella sezione dello shop solidale. In ...la settimana di sensibilizzazione di Fondazione Telethon sulle reti Rai dal 26 aprile al 2 maggio, ...

Primo maggio: Sant'Egidio, distribuzione di pacchi alimentari nella periferia di Roma Servizio Informazione Religiosa I maggio solidale a Roma con la Comunità S.Egidio Sai che questo sarà un I maggio solidale a Roma grazie alla Comunità S.Egidio, che alle 12 distribuirà pasti caldi da asporto?

Auser Unipop Cremona E ora… la raccontiamo noi! E ora… la raccontiamo noi! - “Storie italiane da un altro punto di vista, che si terrà sabato 8 maggio alle ore 17:30 presso il Parco di Cremona Solidale ...

