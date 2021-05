Felicissima Sera | Alessia Marcuzzi difende Pio e Amedeo

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 1 maggio 2021) Tanta comicità e leggerezza, ma anche attimi di riflessioni durante l'ultima puntata dello show di Pio e, «». Il duo ha provato a sdoganare l'idea che tanti termini oggi risultano offensivi, sostenendo che non sono le parole in sè il problema, ma le intenzioni. Il segmento, in cui Pio ehanno anche mostrato comersi dalle aggressioni verbali omofobe (con le risate ndr), ha però suscitato diverse polemiche. A criticare il siparietto, su tutti, sono stati Aurora Ramazzotti, Stefania Orlando e Vladimir Luxuria.Pio eC'è però anche chi ha preso le difese dei due comici., per esempio, ha affermato di aver trovato il ...