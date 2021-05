F1 | Pierre Gasly | “Sono molto soddisfatto della mia prestazione in qualifica”

(Di sabato 1 maggio 2021)conclude al nono posto le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale F1 2021. Il transalpino, con oltre un secondo dalla pole position del finnico Valtteri Bottas (Mercedes), scatterà domani in quinta fila davanti all’Aston Martin del tedesco Sebastian Vettel. Il vincitore del Gran Premio d’Italia ha dichiarato ai microfonisquadra: “miainoggi. Sembra che questa pista sia più difficile da capire. Riuscire a raggiungere nuovamente la Q3 èpositivo”. Il teammate del giapponese Yuki Tsunoda ha continuato: “Sapevamo che venendo in Portogallo ci saremmo trovati bene. Abbiamo faticato un po’ con il vento. Il team ha lavorato ...

Sebastian Vettel partirà dalla decima casella in griglia a Portimao, con accanto l'AlphaTauri di. ' Sono molto più felice dopo questa sessione - ha rivelato, finalmente, Vettel - ...Quinta fila per l'AlphaTauri die per un buon Sebastian Vettel . Sfiora l'impresa George Russell , che si ferma a 57 millesimi dalla Q3 con la sua modesta Williams. Il britannico si è ...Pierre Gasly conclude al nono posto le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale F1 2021. Il transalpino, con oltre un secondo dalla pole position del finnico Valtteri Bottas ...Vi riportiamo il meglio della sessione di qualifica valida Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Al termine di una sessione combattuta sul filo dei millesimi, ...