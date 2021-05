Eurogol di Eriksen e la festa scudetto può partire Inter | battuto il Crotone | scudetto quasi matematico

(Di sabato 1 maggio 2021) Manca solo la matematica, ma ormai l'può tranquillamente affermare di essere campione d'Italia: il regno della Juventus, durato per nove lunghi anni, è praticamente finito. L'ufficialità potrebbe arrivare già domani in caso di non vittoria dell'Atalanta, ma in ogni caso la squadra di Antonio Conte ha già loin tasca grazie al 2-0 con cui si è imposto sul, che invece è retrocesso matematicamente in Serie B con quattro giornate di anticipo. I nerazzurri sono saliti a quota 82 punti e attualmente hanno quattordici lunghezze di vantaggio sull'Atalanta seconda: domani faranno il tifo per il Sassuolo in modo da avere anche l'aritmetica dalla loro parte, ma in ogni caso loè ormai soltanto questione di tempo, dato che mancano soltanto quattro giornate ...

Ultime Notizie dalla rete : Eurogol Eriksen

Chi ha visto ieri in tv Real Madrid - Chelsea è rimasto a bocca aperta non tanto per l'di Benzema che tiene in vita le speranze delle merengues ma per la prova mostruosa di Ngolo ...non?...SPEZIA - CROTONE, sabato ore 15 Spezia, Verde in pole (dopo l') Tre indisponibili in casa ...e Brozovic saranno gli interni di centrocampo ma per la terza maglia c'è ressa: Vidal e ...Manolas. NAPOLI-INTER: SUPER MANOLAS. Il quotidiano scrive: 'Aveva bisogno di una notte simile per dimenticarsi di altre in cui era parso un altro. Contro l'Inter s'è regalato una bella rivincita pers ...L'Inter fa 1-1 a Napoli: poco spettacolo ma un pareggio che soddisfa tutti. Apre un autogol in compartecipazione tra Handanovic e De Vrij, chiude.