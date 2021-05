Ester | OSS | “perché tutti gli operatori della sanità possono vaccinare con un corso e noi no?”

Leggi su cityroma

(Di domenica 2 maggio 2021) E’ chiarissima la provocazione diRicci, OSS: “glicon une noi no?”. Egr. Direttore di AssoCareNews.it, sono una Operatrice Socio Sanitaria e la seguo da alcuni anni. So che la Sua testata è molto preparata sul nostro profilo e sul nostro ruolo di tecnici. Vorrei farle una domanda: come mai solo gliSocio Sanitari nono comunque fare da supporto alla vaccinazione in questa Pandemia? Eppure sto notando che molte figure tecniche, anche se laureato o con titolo di equipollenza, grazie ad undi poche ore per giunta ...