Daydreamer | Berat Yanlimez è Nihat Aydin | l' incredibile trasformazione del padre di Sanem

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Berat

TVSerial.it

, spoiler turchi: Can e Sanem ottengono il consenso di Nihat e Mevkibe per potersi ... I due innamorati dopo aver ottenuto il consenso di Nihat (Yenilmez) e Mevkibe (Özlem Tokaslan) per ..., trama del 29 aprile: Nihat beve per sbaglio il tè di Can Nella seconda parte della ... poiché Nihat (Yenilmez) si sentirà subito male dopo averlo assaggiato per errore. Il marito di ...Manca davvero poco ormai per assistere sulla rete ammiraglia Mediaset alla conclusione della soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno, che tiene compagnia ai fan dalla scorsa estate.Non ci sarà soltanto un matrimonio a caratterizzare l’ultima puntata di Daydreamer – Le Ali Del Sogno. Grazie ad un salto temporale di qualche anno, i telespettatori della telenovela turca scopriranno ...