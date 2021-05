DARIO “EL PIPA” BENEDETTO | IL GOL NEL DNA

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 1 maggio 2021) L’Olympique Marsiglia di Jorge Sampaoli è alla ricerca di un posto in Europa: attualmente si trova al sesto posto a pari punti con il Lens e le due formazioni si contenderanno l’ultimo slot nelle restanti giornate di Ligue 1. Ieri il Marsiglia ospitava uno Strasburgo quasi matematicamente salvo e poteva essere una serata ideale per conquistare tre punti pesanti, invece l’undici di Laurey si è portato in vantaggio con Mitrovic al 73?. A rimettere la gara in equilibrio ci ha pensato“El, veterano del gol che veste la maglia numero 9 dell’OM da due stagioni. E ci ha messo solo 180 secondi per farlo, entrato all’83’ al posto di Kamara,ha colpito lo Strasburgo all’86’, ma nell’assalto finale la squadra di Sampaoli non è riuscita a trovare il gol vittoria....