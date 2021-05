Covid, Rezza: “Un mese per concludere vaccinazioni anziani” (Di sabato 1 maggio 2021) “Cercheremo di concludere le vaccinazioni degli anziani in un mese e poi si inizierà a pensare come andare avanti”. Lo ha affermato Gianni Rezza, direttore Prevenzione del ministero della Salute nel suo intervento al virtual workshop ‘Le vaccinazioni degli anziani in epoca Covid – Pratiche routinarie e innovative per orientare il cambiamento’, promosso da Italia Longeva. “Pensiamo già alle vaccinazioni anti-Covid per il 2022 e 2023. – ha aggiunto Rezza – Questo virus non è la febbre gialla, non si può pensare ad una somministrazione e basta, ma andrà ripetuta su gran parte della popolazione, Questo virus non andrà via da solo”. “Le Regioni sono sopraffatte dall’extra lavoro dovuto alla pandemia ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 maggio 2021) “Cercheremo diledegliin une poi si inizierà a pensare come andare avanti”. Lo ha affermato Gianni, direttore Prevenzione del ministero della Salute nel suo intervento al virtual workshop ‘Ledegliin epoca– Pratiche routinarie e innovative per orientare il cambiamento’, promosso da Italia Longeva. “Pensiamo già alleanti-per il 2022 e 2023. – ha aggiunto– Questo virus non è la febbre gialla, non si può pensare ad una somministrazione e basta, ma andrà ripetuta su gran parte della popolazione, Questo virus non andrà via da solo”. “Le Regioni sono sopraffatte dall’extra lavoro dovuto alla pandemia ...

