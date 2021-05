Brescia: arrestati attentatori hub vaccini, sono vicini ai no - vax (Di sabato 1 maggio 2021) L'attacco è avvenuto lo scorso 3 aprile. I fermati sono due cinquantenni. Eseguite nelle province di Brescia e Verona perquisizioni nei confronti di alcuni conoscenti degli indagati che ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 maggio 2021) L'attacco è avvenuto lo scorso 3 aprile. I fermatidue cinquantenni. Eseguite nelle province die Verona perquisizioni nei confronti di alcuni conoscenti degli indagati che ...

