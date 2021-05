Asfalto sulla sponda del Tevere: botta e risposta social tra Salvini e Raggi (Di sabato 1 maggio 2021) Ancora non si placa la polemica per la colata d’Asfalto comparsa qualche giorno fa sulla banchina del Tevere. L’ultimo attacco alla sindaca di Roma è arrivato da Matteo Salvini, ma la replica non si è fatta attendere. È ormai noto a tutti che tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il leader della Lega, Matteo Salvini, non scorra buon sangue. Nelle ultime ore tra i due è scoppiata l’ennesima polemica sui social. Al centro del nuovo botta e risposta c’è la colata di Asfalto comparsa di recente sulla sponda del fiume Tevere, all’altezza di Ponte Sant’Angelo, dopo i lavori di riqualificazione della pista ciclabile avviati lo scorso 26 aprile. Negli ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021) Ancora non si placa la polemica per la colata d’comparsa qualche giorno fabanchina del. L’ultimo attacco alla sindaca di Roma è arrivato da Matteo, ma la replica non si è fatta attendere. È ormai noto a tutti che tra la sindaca di Roma, Virginia, e il leader della Lega, Matteo, non scorra buon sangue. Nelle ultime ore tra i due è scoppiata l’ennesima polemica sui. Al centro del nuovoc’è la colata dicomparsa di recentedel fiume, all’altezza di Ponte Sant’Angelo, dopo i lavori di riqualificazione della pista ciclabile avviati lo scorso 26 aprile. Negli ...

pietropasquini3 : RT @Stefano173456: Il 99% di quelli che criticano l'asfalto posato sulla già esistente pista ciclabile lungo la riva del Tevere, non sapeva… - darkskywriter : Esteticamente la colata di asfalto sulla pista ciclabile lungo il Tevere farà schifo, ma per correre rispetto ai sa… - Gb13Giovanna : RT @Stefano173456: Il 99% di quelli che criticano l'asfalto posato sulla già esistente pista ciclabile lungo la riva del Tevere, non sapeva… - ufogufo : RT @LindaMeleo: Basta “fake news” sulla ciclabile sul Lungotevere di Roma. Nessuna colata di asfalto sui sanpietrini, ma intervento di manu… - MatttBBB : RT @Stefano173456: Il 99% di quelli che criticano l'asfalto posato sulla già esistente pista ciclabile lungo la riva del Tevere, non sapeva… -

Asfalto sulla sponda del Tevere: botta e risposta social tra Salvini e Raggi Ancora non si placa la polemica per la colata d'asfalto comparsa sulla banchina del Tevere: botta e risposta social tra Salvini e Raggi.

