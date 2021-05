Arrestati attentatori hub vaccini Brescia, sono due no vax (Di sabato 1 maggio 2021) I carabinieri del Ros hanno arrestato i responsabili dell'attentato incendiario avvenuto contro un hub vaccinale a Brescia lo scorso 3 aprile. Si tratta di un 51 e un 52enne, entrambi Bresciani e del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 maggio 2021) I carabinieri del Ros hanno arrestato i responsabili dell'attentato incendiario avvenuto contro un hub vaccinale alo scorso 3 aprile. Si tratta di un 51 e un 52enne, entrambini e del ...

