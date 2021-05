Anna Tatangelo, la confessione su Gigi D’Alessio: “Sono andata contro tutto e tutti. Ora desidero un altro figlio” (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAnna Tatangelo parla per la prima volta della fine dell’amore con Gigi D’Alessio, durata 15 anni. “È stata una storia importantissima, ma la vita va avanti e oggi siamo sereni”, confida la cantante, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. “Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne Sono fiera”. “Anche se la nostra storia è finita, Sono felicissima perché ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”, aggiunge. E alla domanda sulla possibilità di avere un secondo figlio, risponde: “Assolutamente sì. Ho ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiparla per la prima volta della fine dell’amore con, durata 15 anni. “È stata una storia importantissima, ma la vita va avanti e oggi siamo sereni”, confida la cantante, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. “Gli errori li facciamo. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita., di questo nefiera”. “Anche se la nostra storia è finita,felicissima perché ho mioAndrea, la cosa più importante del mondo”, aggiunge. E alla domanda sulla possibilità di avere un secondo, risponde: “Assolutamente sì. Ho ...

