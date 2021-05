1maggio, ma non di festa per i sindacati fra epidemia e posti persi 'no allo sblocco dei licenziamenti' (Di sabato 1 maggio 2021) L'Italia si cura con il lavoro è lo slogan unitario di Cgil, Cisl e Uil da tre luoghi simbolo, un'acciaieria, un sito Amazon e un ospedale. I leader sindacali chiedono una nuova proroga del blocco dei ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 maggio 2021) L'Italia si cura con il lavoro è lo slogan unitario di Cgil, Cisl e Uil da tre luoghi simbolo, un'acciaieria, un sito Amazon e un ospedale. I leader sindacali chiedono una nuova proroga del blocco dei ...

Quirinale : #1maggio, #Mattarella: La festa del #lavoro è festa della democrazia, perché il lavoro è fondamento della Repubblic… - amnestyitalia : Buona festa dei lavoratori e lavoratrici! Nel tempo i diritti dei lavoratori hanno fatto molta strada: la salute e… - LegaSalvini : ??INCREDIBILE Scrive Il Fatto Quotidiano: “QUATTRO regioni RICHIUDONO”, “Sicilia, Calabria, Basilicata passano dal g… - LBerrettoni : RT @taffoofficial: Tutti dobbiamo morire, ma non sul lavoro. La salute e la sicurezza sono dei diritti che ancora, dopo tante lotte, non tu… - AntonioDonatoPa : RT @meb: Buon #1maggio a chi un lavoro ce l’ha, ma il mio pensiero va soprattutto a chi, per colpa della pandemia, il lavoro ha paura di pe… -