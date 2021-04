YouTube studia un nuovo stile di commenti e Gmail svela novità sulla sicurezza (Di venerdì 30 aprile 2021) Il team di YouTube sta lavorando ad una nuova funzione per i commenti, mentre Gmail avvisa quando si inviano email a contatti esterni L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 30 aprile 2021) Il team dista lavorando ad una nuova funzione per i, mentreavvisa quando si inviano email a contatti esterni L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

andreazenatti93 : RT @TuttoAndroid: YouTube studia un nuovo stile di commenti e Gmail svela novità sulla sicurezza - TuttoAndroid : YouTube studia un nuovo stile di commenti e Gmail svela novità sulla sicurezza - fioranialex : #SALVINI CONTRO #CRISANTI 'STUDIA ZANZARE NON UOMINI!'LA RISPOSTA 'NON CAPISCE... #LEGA #PD #M5S #COVID19… - alessandro1846 : @Ilcommentatore0 @novagest @MediasetTgcom24 Prima di parlare studia! - gettasofia : RT @TeodCamilli: @Gianmar26145917 credo lo studia preveda non piu' di 10 anni per la svezia. hanno perso gia' importanti porzioni di terr… -