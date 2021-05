Vaccini | Pfizer - BioNTech | chiesta autorizzazione all' EMA per ragazzi dai 12 ai 15

(Di venerdì 30 aprile 2021)hanno chiesto all' Agenzia Europea per il Farmaco (EMA) l'per estendere l'utilizzo del suo vaccino contro il Covid - 19 anche aifra i 12 e i 15 anni , come già ...

RobertoBurioni : @CarloCalenda Non esiste nessuna evidenza scientifica che faccia supporre che 1) ci sia bisogno di un richiamo a br… - lorepregliasco : I vaccini Pfizer e Moderna hanno un'efficacia del 94% sui ricoveri delle persone con più di 65 anni ?? - Agenzia_Ansa : Arrivano 2,2 milioni di dosi del vaccino Pfizer. Verranno distribuite da domani alle Regioni. Commissariato all'eme… - AlbertoCameroni : RT @Bibibobibox: @cris_cersei Confermo la notizia, sono umbra. Niente di nuovo sotto il sole. Pfizer ammette nella sua documentazione di p… - danielhazan : @gianpaolomartel @Rus_Tego @davcarretta @SandraGallina @vonderleyen Pfizer sta inondando l’Europa di vaccini...nono… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Pfizer

, inaugurato il grande hub di Capitanata: 'Acceleriamo'. Lopalco annuncia: 'Ogni mercoledì 150mila' 1 maggio 2021 'Medici, infermieri, operatori sanitari, dipartimenti di prevenzione, ...... il rischio, infatti, è di averea volontà ma non abbastanza braccia da 'bucare'. Non solo, ... Ma la sensazione è che sia il tipo di vaccino il vero problema: una virata supotrebbe ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, Il Ministero della Salute ha ...Fauci mette in guardia: “Non saltate la seconda dose del vaccino”. I vaccini Pfizer e Moderna richiedono due dosi somministrate a tre o quattro settimane di distanza. Per questo Fauci ha usato parole ...