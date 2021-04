Terna: via libera Assemblea a bilancio 2020 e a dividendo di 26,95 cents (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Via libera dell’Assemblea degli azionisti di Terna al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che ha chiuso con un utile netto pari a 795,3 milioni di euro, in crescita di 31,4 milioni di euro, +4,1% rispetto ai 763,9 milioni di euro del 2019 e alla distribuzione di un dividendo per il 2020 pari a 26,95 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2019), di cui 9,09 cents già pagati lo scorso novembre a titolo di acconto mentre i rimanenti 17,86 centesimi per azione saranno pagati a giugno prossimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Viadell’degli azionisti dialdi esercizio al 31 dicembreche ha chiuso con un utile netto pari a 795,3 milioni di euro, in crescita di 31,4 milioni di euro, +4,1% rispetto ai 763,9 milioni di euro del 2019 e alla distribuzione di unper ilpari a 26,95 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2019), di cui 9,09già pagati lo scorso novembre a titolo di acconto mentre i rimanenti 17,86 centesimi per azione saranno pagati a giugno prossimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Terna: via libera Assemblea a bilancio 2020 e a dividendo di 26,95 cents... - QuotidianoEnerg : Capacity market, Terna: “A brevissimo consultazione su disciplina” - TernaSpA : Al via a maggio i lavori per la demolizione delle fondazioni dei tralicci della linea aerea 380 kV Dolo-Camin che i… - Marta_DelBuono : Terna assegna tutto nelle prime aste Uvam nuovo regime - paoloangeloRF : Earth Day 2021, Terna: “Taglio del 30% delle emissioni di Co2 entro il 2030” -