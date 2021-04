(Di venerdì 30 aprile 2021) Tra le nuove proposte TV a breve ci sarà spazio per la nuovadiin onda su Canale 5. Il buon Giuseppe Candela via Dagospia ci ha rivelatoinizierà il docu-reality dedicato ai sentimenti.e chi loChe estate sarebbe senza le corna pop-trash di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

savingdays_ : Raga ma una di Temptation Island sta letteralmente consigliando un sito per acquistare follower - Cdl73884431 : RT @SirDistruggere: Stefano Bettarini dopo aver partecipato a: ballando, l’isola, temptation island, due volte al gf, ci fa sapere che Tomm… - blogtivvu : Temptation Island, ecco quando inizia e chi lo conduce: edizione “vip” in bilico - Annathelion : RT @SirDistruggere: Stefano Bettarini dopo aver partecipato a: ballando, l’isola, temptation island, due volte al gf, ci fa sapere che Tomm… - SirDistruggere : Stefano Bettarini dopo aver partecipato a: ballando, l’isola, temptation island, due volte al gf, ci fa sapere che… -

Il presentatore diha chiesto a Tommaso ' Come va l'amore? ' e Zorzi con il sorriso stampato in faccia ha risposto ' Bene grazie '. Bisciglia incuriosito dal gossip ha cercato di ...Inutile è stato il tentativo di coprirlo da parte di Lola Mencìa, ex concorrente dell'edizione spagnola di. Non è la prima volta che Supervivientes mostra il fondoschiena di un ...Tantissimi fan iniziano a chiederselo: «Quando comincia Temptation Island?». Il programma ormai cult dell'estate di Canale 5 tornerà anche quest'anno e già ...Temptation Island, ecco quando inizia la nuova stagione e chi lo conduce: edizione “vip” in bilico, tutte le ulitme notizie e indiscrezioni.