Studente di Latina si uccide col veleno comprato su internet | è il terzo caso in pochi mesi

(Di venerdì 30 aprile 2021) È allarme social per i suicidi pianificati da giovani e adolescenti italiani con ilacquistato su. L’ultimoriguarda una diciannovenne di, che si è ucciso in un albergo della stazione Termini. Tre casi ufficiali in, ma potrebbero essere molti di più. Come riporta Il Messaggero, il giovane Fabio ha acquistato ilsue prima di compiere il gesto insano ha mandato un drammatico video ai genitori. LEGGI ANCHE Ecco il nuovo Covid, è il "Voc". Colpisce i più giovani ed è più resistente: cosa sta accadendo Avvelena la cena eil patrigno, grave la madre: arrestato 19enne a Bologna Ilcostaeuro e si compra facilmente in ...

' Ciao papà, ciao mamma. Ho preso questa decisione '. Il video di Fabio, 19 anni,appena diplomato al liceo linguistico di, lascia i genitori sgomenti. Un colpo al cuore, inaspettato. È il suo addio, consumato in una camera d'albergo alle spalle della stazione ...