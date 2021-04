Roma, «Correte c’è un ragazzo con una pistola»: nei guai un 24enne (Di venerdì 30 aprile 2021) Un po’ di spavento in via Milazzo, ieri pomeriggio, quando dei residenti hanno allertato i Carabinieri alla vista di un ragazzo che armeggiava con una pistola. Corsa sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro i militari hanno fermato il ragazzo e lo hanno sottoposto a controllo. Leggi anche: Roma, Covid Party scoperto dalla Polizia: 40 ragazzi, uno scappa sul tetto e cade di sotto Effettivamente il ragazzo con sé, riposte nello zaino, aveva una pistola giocattolo a tappo rosso ma anche una sega da giardiniere, con una lama di 30 cm. Il ragazzo di 24 anni, di origine somala senza fissa dimora e con precedenti, è stato dunque denunciato con l’accusa di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Il materiale è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Un po’ di spavento in via Milazzo, ieri pomeriggio, quando dei residenti hanno allertato i Carabinieri alla vista di unche armeggiava con una. Corsa sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo della CompagniaCentro i militari hanno fermato ile lo hanno sottoposto a controllo. Leggi anche:, Covid Party scoperto dalla Polizia: 40 ragazzi, uno scappa sul tetto e cade di sotto Effettivamente ilcon sé, riposte nello zaino, aveva unagiocattolo a tappo rosso ma anche una sega da giardiniere, con una lama di 30 cm. Ildi 24 anni, di origine somala senza fissa dimora e con precedenti, è stato dunque denunciato con l’accusa di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Il materiale è ...

