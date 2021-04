Raduno religioso in Israele si trasforma in una strage. Netanyahu ordina un'inchiesta (Di venerdì 30 aprile 2021) 45 morti e almeno 150 feriti è il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta sul Monte Meron causato dal crollo improvviso di una gradinata con le persone, numerosissimi i fedeli, che sono cadute le ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 aprile 2021) 45 morti e almeno 150 feriti è il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta sul Monte Meron causato dal crollo improvviso di una gradinata con le persone, numerosissimi i fedeli, che sono cadute le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Israele, calca ad un evento religioso in Galilea: almeno 44 morti e 150 feriti #ANSA - Tg3web : Israele, durante un raduno religioso con 100 mila fedeli sul monte Meron in Galilea crolla una gradinata. 44 person… - fattoquotidiano : Israele, tragedia a un raduno religioso ebraico con 100mila persone: almeno 44 morti e 150 feriti - Franciscktrue : RT @14Thekid: #india raduno religioso, milioni di persone nel fiume più inquinato del mondo, per lavarsi, e arriva la variante ????. #Israele… - voceditalia : Calca al raduno religioso, almeno 45 morti in Israele -

Ultime Notizie dalla rete : Raduno religioso Raduno religioso in Israele si trasforma in una strage. Netanyahu ordina un'inchiesta 45 morti e almeno 150 feriti è il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta sul Monte Meron causato dal crollo improvviso di una gradinata con le persone, numerosissimi i fedeli, che sono cadute le ...

Israele: tragedia al raduno religioso a Meron, nella calca almeno 45 morti Il sovraffollamento e il crollo di una tribuna avrebbero fatto scivolare alcune persone, mentre altre sono cadute su di loro, provocando una fuga precipitosa. Così il raduno di massa ebraico sul monte Meron, in Galilea, si è trasformato in tragedia: almeno 45 morti (tra cui 5 cittadini Usa e uno argentino), circa 150 persone ferite nella ressa sul Monte Meron di ...

Israele, strage al raduno religioso: 44 morti e 150 feriti Il Sole 24 ORE Calca al raduno religioso, almeno 45 morti in Israele TEL AVIV. – Nella notte di Lag Ba-Omer la festa religiosa si trasforma in un incubo e diventa uno dei peggiori disastri della storia di Israele: 45 morti (tra cui 5 minori) e oltre 150 feriti. Sul Mon ...

Tragedia sul Monte Meron in Israele: disastro annunciato? La tragedia sul Monte Meron in Israele si sarebbe potuta evitare? Intanto il Premier Benjamin Netanyahu ha proclamato il lutto nazionale ...

45 morti e almeno 150 feriti è il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta sul Monte Meron causato dal crollo improvviso di una gradinata con le persone, numerosissimi i fedeli, che sono cadute le ...Il sovraffollamento e il crollo di una tribuna avrebbero fatto scivolare alcune persone, mentre altre sono cadute su di loro, provocando una fuga precipitosa. Così ildi massa ebraico sul monte Meron, in Galilea, si è trasformato in tragedia: almeno 45 morti (tra cui 5 cittadini Usa e uno argentino), circa 150 persone ferite nella ressa sul Monte Meron di ...TEL AVIV. – Nella notte di Lag Ba-Omer la festa religiosa si trasforma in un incubo e diventa uno dei peggiori disastri della storia di Israele: 45 morti (tra cui 5 minori) e oltre 150 feriti. Sul Mon ...La tragedia sul Monte Meron in Israele si sarebbe potuta evitare? Intanto il Premier Benjamin Netanyahu ha proclamato il lutto nazionale ...