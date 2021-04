Premier | frenata Leicester | 1-1 contro il Southampton in superiorità numerica

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ilsi ferma sull'1-1 sul campo del, gara valida per la 34a giornata diLeague. Padroni di casa in 10 uomini per quasi tutta la durata del match, Vestergaard espulso dopo soli 10?, ma sono i Saints a passare in vantaggio a sorpresa con il rigore di Ward-Prowse al 61?. L'assalto e le energie maggiori delhanno portato al pari immediato con Evans al 68?, ma il gol vittoria non è arrivato nel finale. Punto che porta ila quota 63, saldamente al terzo posto con il Chelsea a 5 lunghezze e le inseguitrici a 8. Altro step in avanti per il, 37 punti che mettono ancora più al sicuro la permanenza dei biancorossi in.