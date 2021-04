Pio e Amedeo: “Insigne ci suggerisce i neomelodici. Quella polemica con Gattuso durante Foggia-Pisa” (Di venerdì 30 aprile 2021) Pio e Amedeo parlano di Insigne e Gattuso. Felicissima Sera, lo show Pio e Amedeo forti ha ottenuto uno strepitoso successo. Nelle prime due serate, con più di 4 milioni di telespettatori, io due ex Emigratis si confermano i signori della TV. Ormai la comicità del duo Foggiano fatta di battute irriverenti, politically incorrect e di spiccata bravura ha conquistato proprio tutti tanto da riuscire a battere, lo scorso venerdì, la concorrenza di Rai 1 che ha proposto Top Dieci, condotto da Carlo Conti. Pio e Amedeo su Insigne e Gattuso Pio e Amedeo ai microfoni della Gazzetta dello sport, hanno parlato del successo del programma svelando anche due curiosi retroscena su Insigne e Gattuso: “Lorenzo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 30 aprile 2021) Pio eparlano di. Felicissima Sera, lo show Pio eforti ha ottenuto uno strepitoso successo. Nelle prime due serate, con più di 4 milioni di telespettatori, io due ex Emigratis si confermano i signori della TV. Ormai la comicità del duono fatta di battute irriverenti, politically incorrect e di spiccata bravura ha conquistato proprio tutti tanto da riuscire a battere, lo scorso venerdì, la concorrenza di Rai 1 che ha proposto Top Dieci, condotto da Carlo Conti. Pio esuPio eai microfoni della Gazzetta dello sport, hanno parlato del successo del programma svelando anche due curiosi retroscena su: “Lorenzo ...

