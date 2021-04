Pfizer, una donna muore dopo la prima dose (Di venerdì 30 aprile 2021) Una donna nel casertano è deceduta dopo l’assunzione del vaccino Pfizer. La famiglia accusa i soccorsi, più che il vaccino. Pfizer (Google immagini)I casi di decessi in qualche modo associati alla somministrazione di vaccini non avevano praticamente mai riguardato Pfizer. Finora. A San Marco Evangelista, nel comune di Marcianise, una donna anziana è infatti deceduta dopo l’assunzione della prima dose del vaccino prodotto dalla multinazionale americana e tedesca. Sarebbe morta a causa di complicazioni sopraggiunte in seguito al rientro a casa. I familiari sono sul piede di guerra: avrebbero provato ad allertare i soccorsi per ben quattro volte, con l’aggravarsi della situazione. Senza essere presi in ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 aprile 2021) Unanel casertano è decedutal’assunzione del vaccino. La famiglia accusa i soccorsi, più che il vaccino.(Google immagini)I casi di decessi in qualche modo associati alla somministrazione di vaccini non avevano praticamente mai riguardato. Finora. A San Marco Evangelista, nel comune di Marcianise, unaanziana è infatti decedutal’assunzione delladel vaccino prodotto dalla multinazionale americana e tedesca. Sarebbe morta a causa di complicazioni sopraggiunte in seguito al rientro a casa. I familiari sono sul piede di guerra: avrebbero provato ad allertare i soccorsi per ben quattro volte, con l’aggravarsi della situazione. Senza essere presi in ...

Advertising

fattoquotidiano : Calabria, una cinquantina di 18enni vaccinati con Pfizer. La preside: “Iniezioni non vanno fatte solo agli anziani”… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - In Scozia, una SINGOLA DOSE di vaccino Pfizer in pazienti +65 anni ha evitato il 91% dei ricoveri,… - Agenzia_Italia : Per il vaccino Pfizer servirà una terza dose dopo 9 mesi. Lo ha detto il fondatore di BioNtech - luc_sca : RT @RadioSavana: Una volta la gioventù si emozionava per la prima Comunione, oggi per la prima dose di Pfizer. Una sorta di eucarestia vacc… - Bubu_Inter : RT @danielebanfi83: Altre OTTIME notizie. Una sola dose di vaccino Pfizer -in chi già ha sviluppato anticorpi perché infettato da SarsCov2-… -