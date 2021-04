Pfizer sta testando una pillola anti-Covid, forse disponibile in autunno (Di venerdì 30 aprile 2021) Pfizer si appresta a iniziare la sperimentazione della “PF-07321332”, un antivirale che inibisce la replicazione del Sars-CoV-2. I test coinvolgeranno persone tra i 18 e i 60 anni e saranno condotti in Belgio e USA Non solo vaccini. La Pfizer inizierà presto i trials sull’uomo di un farmaco anti-virale per combattere il Sars-CoV-2. si Chiama “PF-07321332” e i test coinvolgeranno persone tra i 18 e i 60 anni tra Belgio e Stati Uniti. Come riportato in un comunicato stampa della Pfizer, il farmaco ad uso orale ha dimostrato efficacia e sicurezza negli studi in vitro e su animali. Il farmaco potrà essere somministrato sia in forma solida che liquida. A differenza dei vaccini, il suo scopo non è prevenire, bensì impedire la replicazione dle virus nei soggetti già infetti. Come funziona La ... Leggi su zon (Di venerdì 30 aprile 2021)si appresta a iniziare la sperimentazione della “PF-07321332”, unvirale che inibisce la replicazione del Sars-CoV-2. I test coinvolgeranno persone tra i 18 e i 60 anni e saranno condotti in Belgio e USA Non solo vaccini. Lainizierà presto i trials sull’uomo di un farmaco-virale per combattere il Sars-CoV-2. si Chiama “PF-07321332” e i test coinvolgeranno persone tra i 18 e i 60 anni tra Belgio e Stati Uniti. Come riportato in un comunicato stampa della, il farmaco ad uso orale ha dimostrato efficacia e sicurezza negli studi in vitro e su animali. Il farmaco potrà essere somministrato sia in forma solida che liquida. A differenza dei vaccini, il suo scopo non è prevenire, bensì impedire la replicazione dle virus nei soggetti già infetti. Come funziona La ...

