Palermo, Fillippi non ha paura: contro la Virtus Francavilla diffidati in campo (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Palermo si proietta alla sfida di domenica sera in casa della Virtus Francavilla.Lucca: “Io e Rauti parliamo molto, spiego il rapporto con Saraniti. Il mio rientro? Ho un obiettivo”I rosanero chiuderanno la stagione regolare sfidando la compagine calabrese che non ha ormai nulla da chiedere, prima di gettars completamente tra le braccia dei playoff. Non ha paura mister Filippi che nella sfida ai biancocelesti schiererà anche alcuni tra i diffidati, vi saranno infatti sia Pelagotti che Lancini e Santana. Un ipotetico cartellino giallo farebbe saltare il primo turno degli spareggi ai tre, ma questo non dirà influenzare la prestazione contro la Virtus. L'estremo difensore rosanero è in diffida da ormai 8 partite nel corso delle quali non ha mai rischiato di prendere ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilsi proietta alla sfida di domenica sera in casa della.Lucca: “Io e Rauti parliamo molto, spiego il rapporto con Saraniti. Il mio rientro? Ho un obiettivo”I rosanero chiuderanno la stagione regolare sfidando la compagine calabrese che non ha ormai nulla da chiedere, prima di gettars completamente tra le braccia dei playoff. Non hamister Filippi che nella sfida ai biancocelesti schiererà anche alcuni tra i, vi saranno infatti sia Pelagotti che Lancini e Santana. Un ipotetico cartellino giallo farebbe saltare il primo turno degli spareggi ai tre, ma questo non dirà influenzare la prestazionela. L'estremo difensore rosanero è in diffida da ormai 8 partite nel corso delle quali non ha mai rischiato di prendere ...

