Nomine ai vertici Rai, spunta la "transfuga" Andreatta. E a Viale Mazzini scoppia la polemica (Di venerdì 30 aprile 2021) Suscitano perplessità e polemiche le voci che vorrebbero Eleonora Andreatta, ex dirigente passata a Netflix, in pole per il ruolo di nuovo amministratore delegato. A dare voce allo sconcerto per un'ipotesi di questo tipo è, in particolare, il senatore di Forza Italia e componente della Vigilanza Rai, Maurizio Gasparri, che ricorda non solo il «sapore politico» di un'operazione di questo tipo, ma anche il suo essere in contrasto con la clausola di non concorrenza «che la Rai dovrebbe rispettare». La «campagna elettorale» per Andreatta ai vertici Rai «Continuano a girare ipotesi fantasiose e infondate per il vertice della Rai. Evocano la Andreatta, andata via dalla Rai per approdare a Netflix, in una campagna elettorale di parte, attraverso alcuni giornali, puntando all'incarico di amministratore delegato. Questa ...

