Migranti, Casarini: “Ombre in rapporti Italia-Libia, pm indaghino” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Le inchieste pubblicate oggi da organi di stampa autorevoli, come la rivista ‘L’Internazionale’ e il quotidiano ‘Il Domani’, gettano davvero più che un’ombra oscura su tutto ciò che riguarda il rapporto tra il governo Italiano e le milizie libiche che controllano i traffici di petrolio ed esseri umani nel Mediterraneo”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans, aggiungendo: “I giornalisti Zach Campbell e Lorenzo D’Agostino hanno investigato e dimostrato per il sito statunitense ‘The Intercept’ come l’accanimento giudiziario e poliziesco contro le ong del soccorso in mare sia stato pianificato negli uffici della superprocura antimafia, la Dna, che ha anche coordinato l’attività in questo senso di cinque Procure siciliane”. “Questa azione coordinata, che aveva come obiettivo ‘togliere di mezzo le Ong’ – ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) “Le inchieste pubblicate oggi da organi di stampa autorevoli, come la rivista ‘L’Internazionale’ e il quotidiano ‘Il Domani’, gettano davvero più che un’ombra oscura su tutto ciò che riguarda il rapporto tra il governono e le milizie libiche che controllano i traffici di petrolio ed esseri umani nel Mediterraneo”. A dirlo all’Adnkronos è Luca, capo missione di Mediterranea Saving Humans, aggiungendo: “I giornalisti Zach Campbell e Lorenzo D’Agostino hanno investigato e dimostrato per il sito statunitense ‘The Intercept’ come l’accanimento giudiziario e poliziesco contro le ong del soccorso in mare sia stato pianificato negli uffici della superprocura antimafia, la Dna, che ha anche coordinato l’attività in questo senso di cinque Procure siciliane”. “Questa azione coordinata, che aveva come obiettivo ‘togliere di mezzo le Ong’ – ...

testimonianze precise, come le catture di migranti in mare che fuggono dai campi di concentramento libici, siano coordinate da aerei europei di Frontex e da Roma". Da qui l'interrogativo di Casarini.

Venti inchieste, nessun processo: che cosa resta della caccia giudiziaria alle Ong Le indagini, gli arresti, i fermi amministrativi: negli ultimi quattro anni sono più di venti i procedimenti contro le organizzazioni umanitarie che salvano i migranti. Nessuna condanna, ma solo due n ...

